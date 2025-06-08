Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті підписав захисника Вулвергемптона – Романо

Олексій Мурзак — 8 червня 2025, 16:59
Манчестер Сіті підписав захисника Вулвергемптона – Романо
Раян Аїт-Нурі
Getty Images

Манчестер Сіті підписав лівого захисника Вулвергемптона Раяна Аїт-Нурі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт з алжирським футболістом розрахований на 5 років. Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе близько 40 млн євро.

Вулвергемптон орендував Аїта-Нурі у Анже в жовтні 2020 року, а в липні 2021-го викупив за 11,1 млн євро.

У сезоні-2024/25 футболіст зіграв за "вовків" 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті та Мілан близькі до завершення переходу центрального півзахисника "россонері" та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерса.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вулвергемптон Манчестер Сіті Футбольні трансфери

Манчестер Сіті

Манчестер Сіті завершує трансфер півзахисника Мілана
Гріліш визначився з майбутнім у Манчестер Сіті
Я завжди думав про це, – Гвардіола мріє про роботу на рівні збірних
Найдорожче придбання в історії Манчестер Сіті може не зіграти на клубному ЧС
Манчестер Сіті націлився на флангового захисника Вулвергемптона

Останні новини