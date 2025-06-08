Манчестер Сіті підписав захисника Вулвергемптона – Романо

Манчестер Сіті підписав лівого захисника Вулвергемптона Раяна Аїт-Нурі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт з алжирським футболістом розрахований на 5 років. Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе близько 40 млн євро.

Вулвергемптон орендував Аїта-Нурі у Анже в жовтні 2020 року, а в липні 2021-го викупив за 11,1 млн євро.

У сезоні-2024/25 футболіст зіграв за "вовків" 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті та Мілан близькі до завершення переходу центрального півзахисника "россонері" та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерса.