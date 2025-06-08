Захарова пояснила, чому Сартинський не отримав акредитацію на чемпіонат Європи-2025

Віцепрезидент Федерації спортивної гімнастики України Стелла Захарова у пості на своїй сторінці у Facebook відповіла на запитання про те, чому головний тренер чоловічої збірної України Геннадій Сартинський не отримав акредитацію на чемпіонат Європи-2025, на відміну від її чоловіка, ексфутболіста Віктора Хлуса.

"Чому Сартинський не отримав акредитацію? Все дуже просто: він був офіційно відсторонений від участі в міжнародних змаганнях рішенням президії та дисциплінарної комісії. Тож акредитація йому, згідно з регламентом, не надавалась – і це абсолютно правомірно.

Що ж до мого чоловіка – президент UEG особисто надав акредитацію відомому футболісту у якості гостя на Чемпіонаті Європи. Наголошую: жодного стосунку ні до Української федерації гімнастики, ні до української делегації він не мав. Це було приватне запрошення з боку організаторів, у чітких рамках, дозволених регламентом Європейської федерації гімнастики.

А щодо моєї акредитації – питання взагалі звучить дивно. Я – офіційна представниця Української федерації гімнастики, її член і делегат. Тож моя присутність на змаганнях є абсолютно законною, обґрунтованою і логічною", – заявила Захарова.