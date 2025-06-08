Дженоа продовжила контракт із головним тренером
Патрік Вієйра
ФК Дженоа
Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра продовжив контракт із генуезьким клубом.
Про це повідомляє пресслужба "Грифонів".
Нова угода розрахована на два роки – до кінця червня 2027 року. Попередній контракт діяв до літа 2026 року. За інформацією ЗМІ, зарплата Вієйра становитиме 1,6 мільйона євро на рік плюс бонуси.
48-річний французький фахівець очолює Дженоа з листопада 2024 року. Під його керівництвом команда провела 26 матчів: 8 перемог, 9 нічиїх і 9 поразок.
Окрім Дженоа, Вієйра у своїй тренерській кар’єрі також працював із Нью-Йорк Сіті, Ніццою, Кристал Пелес і Страсбургом.
Міланський Інтер розглядав Вієйра як кандидата на посаду головного тренера, проте зробив вибір на користь Крістіана Ківу.