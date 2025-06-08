Дженоа продовжила контракт із головним тренером

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра продовжив контракт із генуезьким клубом.

Про це повідомляє пресслужба "Грифонів".

Нова угода розрахована на два роки – до кінця червня 2027 року. Попередній контракт діяв до літа 2026 року. За інформацією ЗМІ, зарплата Вієйра становитиме 1,6 мільйона євро на рік плюс бонуси.

48-річний французький фахівець очолює Дженоа з листопада 2024 року. Під його керівництвом команда провела 26 матчів: 8 перемог, 9 нічиїх і 9 поразок.

Окрім Дженоа, Вієйра у своїй тренерській кар’єрі також працював із Нью-Йорк Сіті, Ніццою, Кристал Пелес і Страсбургом.

Міланський Інтер розглядав Вієйра як кандидата на посаду головного тренера, проте зробив вибір на користь Крістіана Ківу.