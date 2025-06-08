Фіаско в Торонто: збірна України поступилася Канаді на старті Canadian Shield

Збірна України поступилась Канаді в межах товариського турніру Canadian Shield.

Зустріч відбулась на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто та завершилась з рахунком 4:2.

У першому таймі дубль оформив Джонатан Девід. Нападник вже на 4-й хвилині відкрив рахунок – після подачі Б'юкенена з флангу він спочатку головою пробив по воротах Трубіна, а потім був першим на добиванні після спасіння Тимчика. Другий його гол був забитий у схожому стилі, Б'юкенен навісив, а форвард головою пробив у дальній кут воріт.

Остаточно шокував збірну України Проміс Девід. Нападник обікрав Бондаря та спокійно використав вихід віч-на-віч з голкіпером.

У другій половині гри в українців активізувався Роман Яремчук, який мав декілька нагод, щоб відзначитись. Проте, знову забили канадці – Б'юкенен у штрафному майданчику у боротьбі з Тимчиком зумів проштовхнути м'яч у ворота Різника.

Збірна України відквитала один гол на 89-й хвилині, Ілля Забарний був першим на добиванні після сейву голкіпера канадців. Ще за хвилину "синьо-жовті" отримали право виконати пенальті, яке впевнено реалізував Олександр Зінченко.

Canadian Shield

8 червня

Канада – Україна 4:2 (3:0)

Голи: 1:0 – 4 Девід, 2:0 – 24 Девід, 3:0 – 31 Проміс, 4:0 – 81 Б'юкенен, 4:1 – 89 Забарний, 4:2 – 90+2 Зінченко (пен)

Канада: Крепо, Бассонг (Найт-Лебель, 64), Корнеліус, де Фужероль, Сігур (Ларея, 64), Еуштакіо (к), Саліба, Шафелльберг (Нелсон, 64), Б'юкенен, Дж.Девід (Ларін, 78), П.Девід (Джебіссон, 46).

Україна: Трубін (Різник, 67), Матвієнко (к) (Гуцуляк, 67), Бондар, Забарний, Тимчик, Калюжний (Кабаєв, 83), Зінченко, Шапаренко (Піхальонок, 58), Судаков, Циганков (Зубков, 67), Яремчук (Михайленко, 67).

Запасні: Лунін, Мартинюк, Михайліченко, Таловєров, Чеберко, Бондаренко, Назарина.

Попереджені: Нелсон (68)

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє з Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.