Здали нерви у матчі з Гофф: Сабалєнка послала тренера після невдалого розіграшу м'яча

Фінал Ролан Гаррос-2025 став не лише тенісною подією року, а й джерелом справжньої драми на корті.

У поєдинку між Аріною Сабалєнка та Коко Гофф пристрасті палали не лише на трибунах, а й у командному боксі білоруської зірки.

За рахунку 5:4 у першому сеті, коли білоруска подавала на партію, один із розіграшів пішов не за планом. Після втрати важливого очка Аріна розвернулась до свого тренера в ложі й, не стримуючи емоцій.

"Іді на х@й отсюда", – вигукнула перша ракетка світу.

Цей момент одразу потрапив у об'єктиви камер, і вже за кілька хвилин розлетівся соцмережами.

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Зазначимо, що "нейтральні" тенісисти славляться своїми зашкварами на корті. Напередодні юна росіянка Мірра Андрєєва на нервах жбурнула м'яч у фанатів і послала тренерку під час чвертьфіналу Ролан Гаррос.

На шляху до фіналу турніру у Парижі Сабалєнка обіграла у трьох сетах чинну володарку трофею Ігу Швьонтек.