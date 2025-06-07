Здали нерви у матчі з Гофф: Сабалєнка послала тренера після невдалого розіграшу м'яча
Фінал Ролан Гаррос-2025 став не лише тенісною подією року, а й джерелом справжньої драми на корті.
У поєдинку між Аріною Сабалєнка та Коко Гофф пристрасті палали не лише на трибунах, а й у командному боксі білоруської зірки.
За рахунку 5:4 у першому сеті, коли білоруска подавала на партію, один із розіграшів пішов не за планом. Після втрати важливого очка Аріна розвернулась до свого тренера в ложі й, не стримуючи емоцій.
"Іді на х@й отсюда", – вигукнула перша ракетка світу.
Цей момент одразу потрапив у об'єктиви камер, і вже за кілька хвилин розлетівся соцмережами.
Зазначимо, що "нейтральні" тенісисти славляться своїми зашкварами на корті. Напередодні юна росіянка Мірра Андрєєва на нервах жбурнула м'яч у фанатів і послала тренерку під час чвертьфіналу Ролан Гаррос.
На шляху до фіналу турніру у Парижі Сабалєнка обіграла у трьох сетах чинну володарку трофею Ігу Швьонтек.