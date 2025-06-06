Збірна Канади – збірна України: онлайн-трансляція

Збірна України з футболу проведе матч зі збірною Канадою в межах товариського турніру Canadian Shield.

Зустріч відбудеться в суботу, 7 червня, на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто. Початок матчу – о 22:30 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Окрім Канади підопічні Сергія Реброва проведуть матч із Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу. Відбір на ЧС-2026 в Європі стартуватиме 21 березня 2025 року.

Однак для України він розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.