Ми старалися, – Ребров оцінив поразку України від Канади

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками після поразки команди від Канади у товариському матчі.

Фахівець дав свій коментар на післяматчевій пресконференції.

"Звичайно, втома є, але Канада у такій самій ситуації, багато гравців грає у Європі. Вони готувались дуже серйозно, адже воно господарі ЧС.



Ми старалися. Я не можу сказати, що команда грала дуже погано, але ми припустились декілька серйозних помилок в обороні. До того ж ми не забили, хоча у першому таймі мали чудові нагоди.



Але це товариський матч. Футболісту це кажуть і він не може бути зарядженим на сто відсотків", – розповів Ребров.