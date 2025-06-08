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Ми старалися, – Ребров оцінив поразку України від Канади

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 07:05
Ми старалися, – Ребров оцінив поразку України від Канади
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками після поразки команди від Канади у товариському матчі.

Фахівець дав свій коментар на післяматчевій пресконференції.

"Звичайно, втома є, але Канада у такій самій ситуації, багато гравців грає у Європі. Вони готувались дуже серйозно, адже воно господарі ЧС.

Ми старалися. Я не можу сказати, що команда грала дуже погано, але ми припустились декілька серйозних помилок в обороні. До того ж ми не забили, хоча у першому таймі мали чудові нагоди.

Але це товариський матч. Футболісту це кажуть і він не може бути зарядженим на сто відсотків", – розповів Ребров.

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє з Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".

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