Ми старалися, – Ребров оцінив поразку України від Канади
Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками після поразки команди від Канади у товариському матчі.
Фахівець дав свій коментар на післяматчевій пресконференції.
"Звичайно, втома є, але Канада у такій самій ситуації, багато гравців грає у Європі. Вони готувались дуже серйозно, адже воно господарі ЧС.
Ми старалися. Я не можу сказати, що команда грала дуже погано, але ми припустились декілька серйозних помилок в обороні. До того ж ми не забили, хоча у першому таймі мали чудові нагоди.
Але це товариський матч. Футболісту це кажуть і він не може бути зарядженим на сто відсотків", – розповів Ребров.
Наступний матч на турнірі збірна України зіграє з Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.
Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.
Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".