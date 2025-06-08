ХІТ вдруге поспіль переміг Аврору у фінальній серії Екстра-ліги

У неділю, 8 червня, відбувся другий поєдинок фінальної серії Екстра-ліги з футзалу, в якому ХІТ знову переграв Аврору.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Аврора двічі по ходу матчу вела у рахунку, однак у підсумку зазнала поразки.

За тиждень серія переїде на правий берег столиці, водночас Аврора більше не матиме права на помилку. Нагадаємо, серія триватиме до трьох перемог однієї з команд.

Екстра-ліга – плейоф

Фінал, другий матч, 8 червня

Аврора – ХІТ 2:3 (1:1)

Рахунок в серії 0:2

Голи: 1:0 – 5 Моспан, 1:1 – 19 Журба, 2:1 – 23 Гурєєв, 2:2 – 25 Сметаненко, 2:3 – 34 Чернявський

Як відомо, у першій зустрічі також було зафіксовано рахунок 3:2 на користь чинних чемпіонів першості.

У сезонній серії команди не змогли визначити переможця, двічі зігравши внічию (2:2, 4:4).