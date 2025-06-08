Відверта брехня: Захарова – про те, чи просила зняти Ковтуна з командних змагань на ЧЄ-2024

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики та олімпійська чемпіонка Стелла Захарова відреагувала на звинувачення головного тренера чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадія Сартинського відносно того, що вона просила зняти зі змагань українського спортсмена Іллю Ковтуна на попередньому чемпіонаті Європи.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, де дала низку відповідей на питання "Чемпіона".

"Це – дезінформація і відверта брехня. Якщо хтось дозволяє собі настільки серйозні звинувачення на мою адресу, то має пред’явити конкретні докази. Але, як бачимо, жодного разу таких доказів ніхто не надав.

Замість того, щоб розкидатися подібними обвинуваченнями, краще задумайтесь: кому і для чого вигідно було запустити таку інформацію? Коментувати ці домисли я не вважаю за потрібне. І пояснювати "що там сталося" – теж", – наголосила вона.

Заяву Сартинського Захарова назвала перекручуванням фактів.

"Крім того, хочу запитати: яке право має Сартинський розповідати, що я нібито щось комусь сказала, якщо він жодного разу не був присутнім на жодній розмові між мною та тренеркою Ковтуна? Це виглядає як типовий приклад перекручування фактів, базований на чутках, а не на реальності.

Повторюю: ніякого звернення з проханням зняти Ковтуна з командних змагань я не робила. І будь-хто, хто стверджує протилежне, має нести відповідальність за свої слова.", – додала Захарова.

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації.

Сама Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомила, хто є ініціатором бойкоту збірної України.