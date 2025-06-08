Спаллетті оголосив про свій відхід зі збірної Італії

Лучано Спаллетті повідомив про те, що покине посаду головного тренера збірної Італії після матчу відбору на ЧС-2026 проти Молдови, який відбудеться у понеділок, 9 червня.

Слова тренера наводить Джанлука Ді Марціо.

"Ми розмовляли з Гравіною вчора ввечері, і президент федерації сказав мені, що мене звільнять від виконання обов'язків тренера національної збірної. Мені було прикро. Враховуючи наші стосунки, я не мав наміру здаватися. Особливо, коли справи йдуть не дуже добре, я б хотів залишитися і виконувати свою роботу. Однак це звільнення, і я маю це прийняти. Я завжди сприймав цю роль як служіння країні та хочу сприяти майбутньому національної збірної. Я вважаю, що правильно шукати найкращого, я розірву контракт", – заявив Спаллетті.

Спаллетті очолював збірну Італії з літа 2023 року. Під його керівництвом команда вилетіла з Євро-2024 в 1/8 фіналу. Тренера вирішили звільнити після розгромної поразки 0:3 від Норвегії у першому для збірної Італії матчі відбору на ЧС-2026.

Найімовірніше, Спаллетті на посаді головного тренера збірної Італії замінить Клаудіо Раньєрі або Стефано Піолі. Пріоритетним для Федерації футболу Італії є перший варіант, проте більш імовірним – другий.