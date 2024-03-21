Алонсо не виключив перехід у Ліверпуль

Наставник німецького Баєра Хабі Алонсо в майбутньому готовий розглянути пропозицію від англійського Ліверпуля.

Про це іспанський фахівець розповів у коментарі Liverpool Echo.

"Відчуваю велику повагу до Юргена Клоппа та захоплююся тим, що він зробив у Ліверпулі за останні дев'ять років, і тим, як він це зробив. У нього є зв'язок із вболівальниками, він виконав чудову роботу, але наразі я зосереджений тут, у леверкузенському Баєрі. Якщо колись вирішу скористатися шансом стати тренером Ліверпуля, мій зв'язок, моя прихильність, моя пристрасть до цього клубу будуть там. Чому ні? Подивимося, чи зможуть наші шляхи перетнутися", — сказав Алонсо.

Нагадаємо, що іспанського фахівця хоче запросити Баварія, яка нещодавно оголосила про припинення співпраці з Томасом Тухелем. Контракт Хабі Алонсо з "фармацевтами" спливає в липні 2026 року.

Наприкінці січня тренер мерсисайдців Клопп записав звернення до фанатів Ліверпуля, в якому оголосив, що залишить команду після закінчення цього сезону. Разом з ним команду покине і тренерський штаб. Спеціаліст планує взяти річну паузу від роботи.