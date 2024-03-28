Беллінгем: Хочу подарувати Реалу та Англії декілька трофеїв

Джерело - Sky UK.
Півзахисник Реалу та збірної Англії Джуд Беллінгем поділився своїми планами на майбутнє та кар'єрними цілями.
Цитує слова футболіста видання Sky UK.
" У мене є чудова підтримка: моя сім'я, мої друзі - вони не дозволяють мені відірватися від землі. Я не почуваюся людиною, яка на вершині.
Відчуваю, що йду на роботу щодня, як і решта, і маю честь отримувати величезне задоволення від своєї роботи. Я почуваюся звичайним хлопцем.
Моя мета? Вигравати трофеї. Я хочу подарувати Англії та моїй команді, Реалу, чудові спогади та кілька трофеїв", - поділився думками Беллінгем.
Цього сезону 20-річний хавбек у 31 матчі за Реал у всіх турнірах забив 20 голів і віддав 9 результативних передач. В активі Джуда 29 поєдинків за збірну Англії, в яких він відзначився трьома забитими м'ячами та п'ятьма асистами.
В останньому своєму поєдинку футболіст зустрівся із збірною Бельгією в межах товариського матчу.