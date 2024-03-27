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Англія - Бельгія 2:2: огляд товариського матчу

Сьогодні 09:02 154 0
Англія - Бельгія 2:2: огляд товариського матчу
#збірна Англії з футболу, #збірна Бельгії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бельгії зіграла внічию з Англією в межах підготовки до чемпіонату Європи-2024.

Підопічні Доменіко Тедеско потрапили до групи E на Євро.

Товариські матчі збірних
26 березня

Англія - Бельгія 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 11 Тілеманс, 1:1 - 17 Тоні (пен), 1:2 - 36 Тілеманс, 2:2 - 90+5 Беллінгем

Нагадаємо, "червоні дияволи" зіграють з Україною на груповому етапі чемпіонату Європи-2024. Напередодні підопічні Реброва здолали Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

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