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Нападник Баварії Гаррі Кейн може взяти участь у матчі 27 туру Бундесліги проти Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє Bild.

Англієць уже повернувся до тренувань у загальній групі команди та має шанси на повноцінне відновлення до Дер Классікер, яке відбудеться в суботу, 30 березня.

Футболіст через травму не зміг допомогти збірній Англії у березневих контрольних матчах з Бразилією (0:1) та Бельгією (2:2).

Нагадаємо, що Баварія продовжує участь в Лізі Чемпіонів. Німецька команда зіграє з Арсеналом на стадії 1/4 Ліги чемпіонів