Кейн повернувся до тренувань у загальній групі Баварії

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Гаррі Кейн відновився від ушкодження та повернувся до тренувань у загальній групі мюнхенської команди.

Про це повідомив журналіст Sky Sport News Торбен Гоффман.

Gute Nachrichten für Thomas Tuchel. Harry #Kane ist ins Mannschaftstraining eingestiegen. Auch @leroy_sane und @esmuellert_ trainieren heute mit dem Team @SkySportNews @SkySportDE — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) March 27, 2024

Футболіст через травму не зміг допомогти збірній Англії у березневих контрольних матчах з Бразилією (0:1) та Бельгією (2:2).

Нагадаємо, що Баварія продовжує участь в Лізі Чемпіонів. Німецька команда зіграє з Арсеналом на стадії 1/4 Ліги чемпіонів