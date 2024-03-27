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22.03.2024 12:00 942

Кейн повернувся до тренувань у загальній групі Баварії

Сьогодні 12:43 110 0
Кейн повернувся до тренувань у загальній групі Баварії
#Баварія, #збірна Англії з футболу, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Гаррі Кейн відновився від ушкодження та повернувся до тренувань у загальній групі мюнхенської команди.

Про це повідомив журналіст Sky Sport News Торбен Гоффман.

Футболіст через травму не зміг допомогти збірній Англії у березневих контрольних матчах з Бразилією (0:1) та Бельгією (2:2).

Нагадаємо, що Баварія продовжує участь в Лізі Чемпіонів. Німецька команда зіграє з Арсеналом на стадії 1/4 Ліги чемпіонів

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