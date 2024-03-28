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Судаков: Почуваюся таким гордим, що допоміг нам кваліфікуватися на Євро

Сьогодні 14:16 70 0
Судаков: Почуваюся таким гордим, що допоміг нам кваліфікуватися на Євро
#Збірна України з футболу, #Георгій Судаков

Джерело - Інстаграм Георгія Судакова.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков присвячує перемогу над Ісландією всім співвітчизникам. 

Своїми враженнями від виходу на Євро-2024 Георгій поділився в Instagram. 

"Почуваюся таким щасливим і таким гордим, що допоміг нам кваліфікуватися на ЄВРО цього тижня. Я хочу присвятити цю перемогу всім українцям. Ми любимо нашу націю і наш народ. Не можу дочекатися, щоб представити нашу країну в Німеччині цього літа!" - написав Судаков. 

Георгій повністю відіграв обидва матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024. У поєдинку проти Ісландії 21-річний хавбек віддав дві гольові передачі на Віктора Циганкова та Михайла Мудрика. 

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