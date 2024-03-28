Судаков: Почуваюся таким гордим, що допоміг нам кваліфікуватися на Євро

Джерело - Інстаграм Георгія Судакова.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков присвячує перемогу над Ісландією всім співвітчизникам.

Своїми враженнями від виходу на Євро-2024 Георгій поділився в Instagram.

"Почуваюся таким щасливим і таким гордим, що допоміг нам кваліфікуватися на ЄВРО цього тижня. Я хочу присвятити цю перемогу всім українцям. Ми любимо нашу націю і наш народ. Не можу дочекатися, щоб представити нашу країну в Німеччині цього літа!" - написав Судаков.

Георгій повністю відіграв обидва матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024. У поєдинку проти Ісландії 21-річний хавбек віддав дві гольові передачі на Віктора Циганкова та Михайла Мудрика.