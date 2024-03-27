Скаути їздять, дивляться його наживо: Вацко прокоментував чутки про інтерес топклубу АПЛ до Судакова

"Якщо говорити про українські клуби, то виходу збірної України на Євро-2024 зараз найбільше радіє Шахтар. Донецький клуб вже потирає руки в очікуванні цього чемпіонату Європи, тому що план підвищення цінника на Судакова працює.

З того, що я знаю, зараз реально Англія включилася з точки зору зацікавленості. А там де Англія - там бабоси. Це не Серія А, це не Італія.

Про Арсенал пишуть, я читав в інтернеті - я цього не знаю, тут нічого не буду говорити. А от Ліверпуль Судакова веде дуже серйозно, дуже ретельно. Скаути їздять, дивляться його наживо. Це я можу підтвердити на 100%", - сказав Вацко.