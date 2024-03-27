Скаути їздять, дивляться його наживо: Вацко прокоментував чутки про інтерес топклубу АПЛ до Судакова

Джерело - Вацко Live.
Віктор Вацко розповів, що Ліверпуль цікавиться півзахисником Шахтаря та збірної України Георгієм Судаковим.
Таку інформацію відомий блогер і коментатор повідомив у свіжому випуску своєї ютуб-програми.
"Якщо говорити про українські клуби, то виходу збірної України на Євро-2024 зараз найбільше радіє Шахтар. Донецький клуб вже потирає руки в очікуванні цього чемпіонату Європи, тому що план підвищення цінника на Судакова працює.
З того, що я знаю, зараз реально Англія включилася з точки зору зацікавленості. А там де Англія - там бабоси. Це не Серія А, це не Італія.
Про Арсенал пишуть, я читав в інтернеті - я цього не знаю, тут нічого не буду говорити. А от Ліверпуль Судакова веде дуже серйозно, дуже ретельно. Скаути їздять, дивляться його наживо. Це я можу підтвердити на 100%", - сказав Вацко.
Іспанське видання Mundo Deportivo повідомляло, що окрім Ліверпуля, 21-річним талантом Шахтаря також цікавляться Барселона, Баварія та Манчестер Сіті.
Цього сезону Георгій провів 24 матчі на клубному рівні. На його рахунку 5 голів та 1 асист в усіх турнірах. Новий контракт Судакова з Шахтарем розрахований до кінця 2028 року.