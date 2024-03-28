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Суд оштрафував німецькі клуби через протести вболівальників

Сьогодні 12:37 81 0
Суд оштрафував німецькі клуби через протести вболівальників
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вольфсбург, #Гамбург, #Уніон Берлін, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 2

Джерело - Kicker.

Спортивний суд Німецького футбольного союзу оштрафував декілька німецьких клубів через протести вболівальників проти приходу приватних інвесторів у Німецьку футбольну лігу (DFL).

Про це повідомляє Kicker.

Зазначається, що берлінський клуб отримав покарання розміром 60 тисяч євро. Окрім нього, на 10 тисяч оштрафований Вольфсбург, на 5 - Гамбург і на 600 євро - Ельферсберг. Також санкції були накладені на два клуба третього дивізіону німецького чемпіонату - Дуйсбург (7500) і Ерцгебірге (300).

Нагадаємо, у межах 26 туру Бундесліги Уніон переміг Вердер, а Вольфсбург програв Аугсбургу.

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