Суд оштрафував німецькі клуби через протести вболівальників

Джерело - Kicker.

Спортивний суд Німецького футбольного союзу оштрафував декілька німецьких клубів через протести вболівальників проти приходу приватних інвесторів у Німецьку футбольну лігу (DFL).

Про це повідомляє Kicker.

Зазначається, що берлінський клуб отримав покарання розміром 60 тисяч євро. Окрім нього, на 10 тисяч оштрафований Вольфсбург, на 5 - Гамбург і на 600 євро - Ельферсберг. Також санкції були накладені на два клуба третього дивізіону німецького чемпіонату - Дуйсбург (7500) і Ерцгебірге (300).

Нагадаємо, у межах 26 туру Бундесліги Уніон переміг Вердер, а Вольфсбург програв Аугсбургу.