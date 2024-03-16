Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 березня, відбулося 5 матчів у межах 26 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
26 тур, 16 березня
Дармштадт - Баварія 2:5 (1:2)
Голи: 1:0 - 28 Скарке, 1:1 - 36 Мусіала, 1:2 - 45+1 Кейн, 1:3 - 64 Мусіала, 1:4 - 74 Гнабрі, 1:5 - 90+3 Тель, 2:5 - 90+5 Вільгельмссон
Гайденгайм - Боруссія Менхенгладбах 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 Гак, 1:1 - 66 Дінкчі
Вольфсбург - Аугсбург 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Віммер, 1:1 - 45+2 Маєр, 1:2 - 61 Якич, 1:3 - 79 Якич
Майнц - Бохум 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+3 Буркгардт (пен), 2:0 - 71 Буркгардт
Уніон Берлін - Вердер 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Вертессен, 2:0 - 52 Ааронсон, 2:1 - 63 Вайзер
Сьогодні відбудеться ще один матч у чемпіонаті Німеччини:
- 19:30 Гоффенгайм - Штутгарт
Напередодні Лейпциг здобув розгромну перемогу над Кельном.