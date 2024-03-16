Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 березня, відбулося 5 матчів у межах 26 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

26 тур, 16 березня

Дармштадт - Баварія 2:5 (1:2)

Голи: 1:0 - 28 Скарке, 1:1 - 36 Мусіала, 1:2 - 45+1 Кейн, 1:3 - 64 Мусіала, 1:4 - 74 Гнабрі, 1:5 - 90+3 Тель, 2:5 - 90+5 Вільгельмссон

Гайденгайм - Боруссія Менхенгладбах 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Гак, 1:1 - 66 Дінкчі

Вольфсбург - Аугсбург 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Віммер, 1:1 - 45+2 Маєр, 1:2 - 61 Якич, 1:3 - 79 Якич

Майнц - Бохум 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Буркгардт (пен), 2:0 - 71 Буркгардт

Уніон Берлін - Вердер 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Вертессен, 2:0 - 52 Ааронсон, 2:1 - 63 Вайзер

Сьогодні відбудеться ще один матч у чемпіонаті Німеччини:

19:30 Гоффенгайм - Штутгарт

Напередодні Лейпциг здобув розгромну перемогу над Кельном.