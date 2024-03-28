Пономарьов розповів про підготовку до матчу проти ЛНЗ

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов високо оцінив трансферну кампанію ЛНЗ і розповів, що його команда готується до серйозного протистояння.

Слова наставника передає пресслужба клубу

"ЛНЗ – якісна команда і важко передбачити за яким сценарієм піде гра із цим суперником. Хоча, звісно, "Рух" спробує нав’язати черкаській команді свій футбол та грати з позиції тиску.

Взимку наш суперник провів хорошу трансферну кампанію і підсилив свій склад. Зокрема, ЛНЗ підписав якісних легіонерів. Ми готуємось до серйозного протистояння і дуже поважаємо черкасців", - сказав тренер.