Пономарьов розповів про підготовку до матчу проти ЛНЗ

Джерело - ФК Рух.
Головний тренер Руха Віталій Пономарьов високо оцінив трансферну кампанію ЛНЗ і розповів, що його команда готується до серйозного протистояння.
Слова наставника передає пресслужба клубу
"ЛНЗ – якісна команда і важко передбачити за яким сценарієм піде гра із цим суперником. Хоча, звісно, "Рух" спробує нав’язати черкаській команді свій футбол та грати з позиції тиску.
Взимку наш суперник провів хорошу трансферну кампанію і підсилив свій склад. Зокрема, ЛНЗ підписав якісних легіонерів. Ми готуємось до серйозного протистояння і дуже поважаємо черкасців", - сказав тренер.
Нагадаємо, матч 22 туру Української Прем'єр-ліги Рух - ЛНЗ відбудеться у понеділок, 1 квітня. Початок - о 18:00.
У минулому турі львівська команда розгромила харківський Металіст 1925. Наразі підопічні Пономарьова посідають 5 сходинку в турнірній таблиці.
Черкаська команда нещодавно поступилася ужгородському Минаю в перенесеному матчі 17 туру УПЛ. Команда продовжує перебувати на 8 місці.