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Пономарьов розповів про підготовку до матчу проти ЛНЗ

Сьогодні 11:13 73 0
Пономарьов розповів про підготовку до матчу проти ЛНЗ
#Минай, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віталій Пономарьов

Джерело - ФК Рух.

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов високо оцінив трансферну кампанію ЛНЗ і розповів, що його команда готується до серйозного протистояння.

Слова наставника передає пресслужба клубу

"ЛНЗ – якісна команда і важко передбачити за яким сценарієм піде гра із цим суперником. Хоча, звісно, "Рух" спробує нав’язати черкаській команді свій футбол та грати з позиції тиску.

Взимку наш суперник провів хорошу трансферну кампанію і підсилив свій склад. Зокрема, ЛНЗ підписав якісних легіонерів. Ми готуємось до серйозного протистояння і дуже поважаємо черкасців", - сказав тренер.

Нагадаємо, матч 22 туру Української Прем'єр-ліги Рух - ЛНЗ відбудеться у понеділок, 1 квітня. Початок - о 18:00.

У минулому турі львівська команда розгромила харківський Металіст 1925. Наразі підопічні Пономарьова посідають 5 сходинку в турнірній таблиці.

Черкаська команда нещодавно поступилася ужгородському Минаю в перенесеному матчі 17 туру УПЛ. Команда продовжує перебувати на 8 місці.

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