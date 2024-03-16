Рух розгромно переміг Металіст 1925 у 21 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух на виїзді здобув розгромну перемогу над Металістом 1925 у межах 21 туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:4. Голами у складі Руху відзначилися Плюмен (двічі), Квасниця та Підгурський. Гол престижу за Металіст 1925 забив Максим Імереков.

На початку другого тайму львівська команда опинилася в меншості через вилучення Віталія Романа.

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 16 березня

Металіст 1925 - Рух 1:4 (0:4)

Голи: Імереков, 84 – Плюман, 17 (пенальті), 36, Квасниця, 20, Підгурський, 34

Металіст 1925: Проценко (Мозіль 51), Капінус (Жичиков 82), Імереков, Червак, Фарина, Юрченко, Арі Моура (Русин 58), Габелок (к), Гармаш, Бичек (Борячук 58), Юсов (Овусу 82)

Рух: Ледвій, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Підгурський (Холод, 60), Таллес (Лях, 51), Пастух, Плюман (Плюман, 60), Квасниця (О. Федор, 90+4), Карабін (Теслюк, 90+4)

Попередження: Червак 90, Мозіль 90+2 - Підгурський 29, Плюман 60 (за межами поля)

Вилучення: Роман 50

Нагадаємо, напередодні Ворскла мінімально поступилася Олександрії.