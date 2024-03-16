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Рух розгромно переміг Металіст 1925 у 21 турі УПЛ

Сьогодні 16:07 54 0
Рух розгромно переміг Металіст 1925 у 21 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Рух на виїзді здобув розгромну перемогу над Металістом 1925 у межах 21 туру УПЛ. 

Матч завершився з рахунком 1:4. Голами у складі Руху відзначилися Плюмен (двічі), Квасниця та Підгурський. Гол престижу за Металіст 1925 забив Максим Імереков. 

На початку другого тайму львівська команда опинилася в меншості через вилучення Віталія Романа. 

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 16 березня

Металіст 1925 - Рух 1:4 (0:4)

Голи: Імереков, 84 – Плюман, 17 (пенальті), 36, Квасниця, 20, Підгурський, 34

Металіст 1925:  Проценко (Мозіль 51), Капінус (Жичиков 82), Імереков, Червак, Фарина, Юрченко, Арі Моура (Русин 58), Габелок (к), Гармаш, Бичек (Борячук 58), Юсов (Овусу 82)

Рух: Ледвій, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Підгурський (Холод, 60), Таллес (Лях, 51), Пастух, Плюман (Плюман, 60), Квасниця (О. Федор, 90+4), Карабін (Теслюк, 90+4)

Попередження: Червак 90, Мозіль 90+2 - Підгурський 29, Плюман 60 (за межами поля)

Вилучення: Роман 50

Нагадаємо, напередодні Ворскла мінімально поступилася Олександрії

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