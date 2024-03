Футболіст Мілана перейде в МЛС

Нападник Мілана Ольв'є Жіру перейде в Лос-Анджелес у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що футболіст вже досягнув усних домовленостей з клубом МЛС. Контракт діятиме до кінця 2025 року.

🚨🇺🇸 LAFC have reached verbal agreement to sign Olivier Giroud on a contract valid until December 2025!



After interest revealed in October and formal bid earlier this week, there’s an initial agreement in place.



Nothing signed yet but close to being done.



Here we go, soon ⏳🇫🇷 pic.twitter.com/SAw90r5IwU