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Максименко вийшла у фінал Універсіади-2025, Конрад вибула у півфіналі та здобула бронзу

Олексій Мурзак — 17 липня 2025, 19:49
Максименко вийшла у фінал Універсіади-2025, Конрад вибула у півфіналі та здобула бронзу
Анна Максименко та Емілі Конрад
FIE

Українські шпажистки Анна Максименко та Емілі Конрад вдало виступили на Універсіаді-2025.

В особистих змаганнях обидві пройшли груповий етап і виграли по чотири поєдинки в турі прямого вибування.

В поєдинку за вхід у двійку Анна перемогла бронзову призерку Всесвітньої Універсіади-2025 у складі команди Угорщини Едіну Кардош – 15:12.

Водночас Емілі в 1/2 зустрілася з переможницею цьогорічного Гран-прі в Катарі, сьомим номером світового рейтингу FIE Кейлін Се з Гонконгу. На жаль, наша спортсменка програла з рахунком 8:10, однак все одно без медалі не залишилася, здобувши у підсумку бронзу.

Пізніше Максименко та Кейлін Се розіграють у фіналі титул чемпіонки.

Раніше тренерський штаб збірної України з фехтування визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року.

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах Емілі Конрад Анна Максименко Універсіада-2025

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