Максименко вийшла у фінал Універсіади-2025, Конрад вибула у півфіналі та здобула бронзу

Українські шпажистки Анна Максименко та Емілі Конрад вдало виступили на Універсіаді-2025.

В особистих змаганнях обидві пройшли груповий етап і виграли по чотири поєдинки в турі прямого вибування.

В поєдинку за вхід у двійку Анна перемогла бронзову призерку Всесвітньої Універсіади-2025 у складі команди Угорщини Едіну Кардош – 15:12.

Водночас Емілі в 1/2 зустрілася з переможницею цьогорічного Гран-прі в Катарі, сьомим номером світового рейтингу FIE Кейлін Се з Гонконгу. На жаль, наша спортсменка програла з рахунком 8:10, однак все одно без медалі не залишилася, здобувши у підсумку бронзу.

Пізніше Максименко та Кейлін Се розіграють у фіналі титул чемпіонки.

Раніше тренерський штаб збірної України з фехтування визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року.