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22.03.2024 12:00 930

Манчестер Юнайтед побореться з Барселоною за гравця Ювентуса

Вчора 23:43 113 0
Манчестер Юнайтед побореться з Барселоною за гравця Ювентуса
Фото - Getty Images
#Барселона, #Манчестер Юнайтед, #Рабйо, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед побореться з Барселоною за півзахисника італійського Ювентуса Адріана Рабйо.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

Влітку в гравця завершується контракт з італійським клубом, тому 28-річного футболіста можна буде підписати на правах вільного агента. 

Раніше французьким хавбеком цікавилась Баварія та Тоттенгем.

Нагадаємо, Рабйо став гравцем Ювентуса у 2019 році. У поточному сезоні  відіграв 24 матчі у всіх турнірах, у яких він відзначився 4 голами й 3 асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед можуть не дозволити грати в єврокубках через нові правила УЄФА.

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