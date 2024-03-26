Манчестер Юнайтед побореться з Барселоною за гравця Ювентуса

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед побореться з Барселоною за півзахисника італійського Ювентуса Адріана Рабйо.
Про це повідомив журналіст Екрем Конур.
Влітку в гравця завершується контракт з італійським клубом, тому 28-річного футболіста можна буде підписати на правах вільного агента.
Раніше французьким хавбеком цікавилась Баварія та Тоттенгем.
💣❗🇫🇷 #MUFC 🔴🔵 #FCBarcelona❗— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 26, 2024
Manchester United and Barcelona will race to sign Juventus' 28-year-old midfielder Adrien Rabiot for free in the summer transfer window.
▪️Bayern Munich and Tottenham have been linked with the French player. https://t.co/lzZHnmDzOL pic.twitter.com/uNK3pWIVEm
Нагадаємо, Рабйо став гравцем Ювентуса у 2019 році. У поточному сезоні відіграв 24 матчі у всіх турнірах, у яких він відзначився 4 голами й 3 асистами.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед можуть не дозволити грати в єврокубках через нові правила УЄФА.