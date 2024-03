Манчестер Юнайтед побореться з Барселоною за гравця Ювентуса

Манчестер Юнайтед побореться з Барселоною за півзахисника італійського Ювентуса Адріана Рабйо.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

Влітку в гравця завершується контракт з італійським клубом, тому 28-річного футболіста можна буде підписати на правах вільного агента.

Раніше французьким хавбеком цікавилась Баварія та Тоттенгем.

Manchester United and Barcelona will race to sign Juventus' 28-year-old midfielder Adrien Rabiot for free in the summer transfer window.



▪️Bayern Munich and Tottenham have been linked with the French player. https://t.co/lzZHnmDzOL pic.twitter.com/uNK3pWIVEm