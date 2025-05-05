Відомий промоутер і снукерний менеджер назвав Усика найкращим боксером в історії хевівейту

Відомий промоутер і колишній голова Світового снукерного туру Баррі Гірн у незвичайному челенджі обрав українського чемпіона Олександра Усика в якості найкращого боксера в історії хевівейту.

Відповідне відео опублікувало в соцмережах британське видання Daily Mail.

Гірну запропонували взяти участь в опитуванні, метою якого було визначити по ходу турнірної сітки найкращого боксера серед легенд суперважкої ваги.

За версією промоутера, Олександр сильніший за Майка Тайсона та Ентоні Джошуа. У фіналі віртуального змагання Усик зустрівся зі своїм кумиром Мухаммедом Алі. Після декількох секунд роздумів Гірн обрав саме українця.

Нагадаємо, 19 липня Усик проведе реванш із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

Напередодні пройшла пресконференція, яка запам'яталася високою напругою між командами обох боксерів.

Вже після накалу емоцій стало відомо, що менеджер британця пообіцяв придбати Олександру люксове авто у разі перемоги у другому поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Френк Воррен, який представляє інтереси Дюбуа і Ф'юрі, назвав найкращого боксера в історії хевівейту.