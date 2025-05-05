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ПСЖ – Арсенал: де дивитися матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 5 травня 2025, 12:05
ПСЖ – Арсенал: де дивитися матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів
УЄФА

Французький ПСЖ прийматиме лондонський Арсенал у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у середу, 7 травня, на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

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У першій грі між цими командами, яка відбулася тиждень тому, була зафіксована мінімальна перемога ПСЖ. Єдиний гол у зустрічі забив Усман Дембеле, що пропустить другий матч через травму.

ПСЖ на шляху до півфіналу у серії пенальті пройшов Ліверпуль та мінімально здолав Астон Віллу (5:4). Арсенал же впевнено розібрався з ПСВ (9:3, один з голів забив Зінченко) та Реалом Мадрид (5:1).

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