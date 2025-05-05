Тренер Дюбуа: Ми розберемо кожну частину інформації про Усика

Тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз упевнений у перемозі свого підопічного над Олександром Усиком (23-0, 14 КО) у реванші. Він пообіцяв, що команда буде розбирати кожну деталь про Усика, яка буде доступною.

Про це він сказав у коментарі для BoxNation.

"Команда Усика побачила зміну у Даніелі? Це спостереження, яке вони мали зробити. Команда Усика має рацію у своїх спостереженнях. Їхній обов'язок – спостерігати за нами, а наш обов'язок – спостерігати за ними. Тут річ у тому, щоб знати свого ворога. Особливо на цьому рівні. Ти маєш знати ворога в обличчя. І як я казав, ми ретельно розберемо кожну частину інформації, кожну частину дій для того, щоб бути успішними 19 липня. У нас достатньо досвіду, щоб цього досягти", – сказав Чарльз.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.