Тренер Дюбуа: Ми розберемо кожну частину інформації про Усика
Тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз упевнений у перемозі свого підопічного над Олександром Усиком (23-0, 14 КО) у реванші. Він пообіцяв, що команда буде розбирати кожну деталь про Усика, яка буде доступною.
Про це він сказав у коментарі для BoxNation.
"Команда Усика побачила зміну у Даніелі? Це спостереження, яке вони мали зробити. Команда Усика має рацію у своїх спостереженнях. Їхній обов'язок – спостерігати за нами, а наш обов'язок – спостерігати за ними.
Тут річ у тому, щоб знати свого ворога. Особливо на цьому рівні. Ти маєш знати ворога в обличчя. І як я казав, ми ретельно розберемо кожну частину інформації, кожну частину дій для того, щоб бути успішними 19 липня. У нас достатньо досвіду, щоб цього досягти", – сказав Чарльз.
Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.
Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.