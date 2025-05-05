Інтер – Барселона: де дивитися матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів

Каталонська Барселона завітає до італійського Інтера у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у вівторок, 6 травня, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У першій грі між цими командами, яка відбулася тиждень тому, була зафіксована бойова нічия. У тій грі Рафінья побив рекорд Мессі, також Ямал записав до свого активу чергове неймовірне досягнення.

Інтер на шляху до півфіналу без проблем пройшов Феєнорд (4:1 за сумою двох матчів) та мінімально здолав Баварію (4:3). Барселона ж впевнено розібралася із Бенфікою Анатолія Трубіна (4:1) та Боруссією Дортмунд (5:3).