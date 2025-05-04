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Олександрія продовжує гонитву за Динамо, Шахтар вибуває з боротьби: турнірна таблиця УПЛ

Олексій Мурзак — 4 травня 2025, 20:31
Олександрія продовжує гонитву за Динамо, Шахтар вибуває з боротьби: турнірна таблиця УПЛ

У неділю, 4 травня, завершився 27-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу.

Закривав його центральний поєдинок між Поліссям та Олександрією, який завершився вольовою перемогою підопічних Руслана Ротаня. Завдяки цьому результату олександрійці зберегли шанси поборотися за чемпіонство з Динамо, яке свій матч також виграло, розбивши Інгулець. Наразі відстань між командами складає 4 пункти.

Водночас, точно вже не побореться за чемпіонство Шахтар, саме перемога Динамо позбавила навіть математичних шансів "гірникам" захистити чемпіонство, максимум донеччане претендуватимуть на срібні нагороди.

Не менше інтриги і в боротьбі за єврокубки, адже Карпати впритул наблизилися до Полісся, наразі в обох команд по 43 залікові бали. Також всього на 3 пункти відстає від обох колективів Кривбас, який ще й має матч в запасі. У разі перемоги три клуби матимуть однакову кількість очок.

У боротьбі за прописку в еліті також точиться запекла боротьба. Доволі непоганий відрив зробила Оболонь, яка завдяки безпрограшній серії покинула зону перехідних матчів. Доволі погані справи у Чорноморця, який попри зміну тренера залишається головним претендентом на пониження у класі.

Турнірна таблиця УПЛ після 27 туру

  1. Динамо – 67 бали (27 матчів);
  2. Олександрія – 63 (27);
  3. Шахтар – 57 (27);
  4. Полісся – 43 (27);
  5. Карпати – 43 (27);
  6. Кривбас – 40 (26);
  7. Зоря – 36 (27);
  8. Верес – 35 (27);
  9. Рух – 34 (27);
  10. Колос – 29 (27);
  11. Оболонь – 28 (27);
  12. ЛНЗ – 28 (27);
  13. Ворскла – 25 (27);
  14. Лівий берег – 23 (26);
  15. Інгулець – 20 (27).
  16. Чорноморець – 18 (27);
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