Олександрія продовжує гонитву за Динамо, Шахтар вибуває з боротьби: турнірна таблиця УПЛ

У неділю, 4 травня, завершився 27-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу.

Закривав його центральний поєдинок між Поліссям та Олександрією, який завершився вольовою перемогою підопічних Руслана Ротаня. Завдяки цьому результату олександрійці зберегли шанси поборотися за чемпіонство з Динамо, яке свій матч також виграло, розбивши Інгулець. Наразі відстань між командами складає 4 пункти.

Водночас, точно вже не побореться за чемпіонство Шахтар, саме перемога Динамо позбавила навіть математичних шансів "гірникам" захистити чемпіонство, максимум донеччане претендуватимуть на срібні нагороди.

Не менше інтриги і в боротьбі за єврокубки, адже Карпати впритул наблизилися до Полісся, наразі в обох команд по 43 залікові бали. Також всього на 3 пункти відстає від обох колективів Кривбас, який ще й має матч в запасі. У разі перемоги три клуби матимуть однакову кількість очок.

У боротьбі за прописку в еліті також точиться запекла боротьба. Доволі непоганий відрив зробила Оболонь, яка завдяки безпрограшній серії покинула зону перехідних матчів. Доволі погані справи у Чорноморця, який попри зміну тренера залишається головним претендентом на пониження у класі.

Турнірна таблиця УПЛ після 27 туру

Динамо – 67 бали (27 матчів); Олександрія – 63 (27); Шахтар – 57 (27); Полісся – 43 (27); Карпати – 43 (27); Кривбас – 40 (26); Зоря – 36 (27); Верес – 35 (27); Рух – 34 (27); Колос – 29 (27); Оболонь – 28 (27); ЛНЗ – 28 (27); Ворскла – 25 (27); Лівий берег – 23 (26); Інгулець – 20 (27). Чорноморець – 18 (27);