Олександрія продовжує гонитву за Динамо, Шахтар вибуває з боротьби: турнірна таблиця УПЛ
У неділю, 4 травня, завершився 27-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу.
Закривав його центральний поєдинок між Поліссям та Олександрією, який завершився вольовою перемогою підопічних Руслана Ротаня. Завдяки цьому результату олександрійці зберегли шанси поборотися за чемпіонство з Динамо, яке свій матч також виграло, розбивши Інгулець. Наразі відстань між командами складає 4 пункти.
Водночас, точно вже не побореться за чемпіонство Шахтар, саме перемога Динамо позбавила навіть математичних шансів "гірникам" захистити чемпіонство, максимум донеччане претендуватимуть на срібні нагороди.
Не менше інтриги і в боротьбі за єврокубки, адже Карпати впритул наблизилися до Полісся, наразі в обох команд по 43 залікові бали. Також всього на 3 пункти відстає від обох колективів Кривбас, який ще й має матч в запасі. У разі перемоги три клуби матимуть однакову кількість очок.
У боротьбі за прописку в еліті також точиться запекла боротьба. Доволі непоганий відрив зробила Оболонь, яка завдяки безпрограшній серії покинула зону перехідних матчів. Доволі погані справи у Чорноморця, який попри зміну тренера залишається головним претендентом на пониження у класі.
Турнірна таблиця УПЛ після 27 туру
- Динамо – 67 бали (27 матчів);
- Олександрія – 63 (27);
- Шахтар – 57 (27);
- Полісся – 43 (27);
- Карпати – 43 (27);
- Кривбас – 40 (26);
- Зоря – 36 (27);
- Верес – 35 (27);
- Рух – 34 (27);
- Колос – 29 (27);
- Оболонь – 28 (27);
- ЛНЗ – 28 (27);
- Ворскла – 25 (27);
- Лівий берег – 23 (26);
- Інгулець – 20 (27).
- Чорноморець – 18 (27);