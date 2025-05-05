Я не могла сидіти: зіркова біатлоністка – про реабілітацію після видалення грижі

Зіркова чеська біатлоністка Маркета Давідова розповіла, що дуже важко їй далися перші дні після операції з видалення міжхребцевої грижі. Біатлоністка додала, що певний час не могла навіть сидіти.

Її слова цитує видання Biatlon.cz.

"У лікарні мені сказали нічого не робити 14 днів. Я не могла водити машину, не могла сидіти. Тож я або просто лежала, або намагалася вийти на прогулянки. Наприклад, я ходила дивитися на коней, щоб не збожеволіти, але інший час я справді нічого не робила 14 днів", – сказала Маркета.

28-річна біатлоністка зізналася, що потроху почала тренування, але гвинтівку до рук ще не брала.

"Як відновлююся? Я чергую велотренажер і їзду на велосипеді на вулиці, але там треба бути обережною. Потім почнемо з роликових лиж, з бігом, мабуть, буде проблематичніше. Я також сподіваюся, що зможу взяти в руки гвинтівку. Мені ще не вдалося цього зробити. Я не стріляла після Чемпіонату світу в Нове-Место", – додала Давідова.

Зазначимо, що Давідова пропустила майже весь цьогорічний Кубок світу. Вона виступила у п'ятьох гонках в Контіолахті та двох гонках в Гохфільцені. Після цього вона була змушена пропустити наступні чотири етапи та чемпіонат світу через грижу міжхребцевого диску.

Маркета повернулася у спринті домашнього етапу, після чого спортсменка знову зникла. Таким чином, її сезон закінчився у спринтерській гонці, де вона фінішувала на 52 місці.