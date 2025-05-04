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Серія А. Лаціо мінімально обіграв Емполі Коваленка

Олег Дідух — 4 травня 2025, 15:48
Серія А. Лаціо мінімально обіграв Емполі Коваленка

У неділю, 4 травня, відбувся матч 35 туру Серії А між Емполі та Лаціо. Столична команда здобула перемогу завдяки голу Булайє Діа вже на першій хвилині поєдинку. Арбітр матчу показав дві червоні картки – у першому таймі Лоренцо Коломбо з Емполі, в другому – Ельсеїду Хюсаю з Лаціо.

Український хавбек Віктор Коваленко навіть не потрапив у заявку Емполі на матч. Його команда не знає смаку перемог уже у 20 матчах Серії А поспіль та наразі посідає передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат Італії – Серія А
35 тур, 4 травня

Емполі – Лаціо – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 1 Діа

Вилучення: 38 Коломбо – 76 Хюсай

4 травня відбудуться ще три матчі 35 туру Серії А:

  • 16:00 Монца – Аталанта
  • 19:00 Рома – Фіорентина
  • 21:45 Болонья – Ювентус

Вчора, 3 травня, Інтер і Наполі здобули перемоги 1:0 над Вероною та Лечче відповідно.

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Емполі Віктор Коваленко Лаціо Чемпіонат Італії, Серія А

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