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Ноєр залишив розташування збірної Німеччини через травму

Сьогодні 18:54 148 0
Ноєр залишив розташування збірної Німеччини через травму
#Мануель Ноєр, #Збірна Німеччини з футболу

Джерело - DFB.

Воротар Баварії Мануель Ноєр не візьме участь у березневих матчах збірної Німеччини через травму. 

Про це повідомив Футбольний союз Німеччини. 

У 37-річного голкіпера діагностували розтягнення мязу лівого аддуктора. Мануель зазнав пошкодження на ранковому тренуванні в середу, 20 березня. Ноєр вже залишив розташування національної команди. 

Нагадаємо, що в період з грудня 2022-го по жовтень 2023-го Ноєр відновлювався від перелому ноги. Цього сезону він провів 24 матчі, у яких пропустив 28 голів. 9 разів Мануелю вдалося відіграти на нуль. 

У березні Бундестім проведе два товариських матчах у межах підготовки до домашнього Євро-2024. У суботу, 23 березня команда Юліана Нагельсманна зіграє з Францією, а у вівторок, 26 числа, зустрінеться з Нідерландами. 

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