Ноєр залишив розташування збірної Німеччини через травму

Джерело - DFB.

Воротар Баварії Мануель Ноєр не візьме участь у березневих матчах збірної Німеччини через травму.

Про це повідомив Футбольний союз Німеччини.

У 37-річного голкіпера діагностували розтягнення м’язу лівого аддуктора. Мануель зазнав пошкодження на ранковому тренуванні в середу, 20 березня. Ноєр вже залишив розташування національної команди.

Нагадаємо, що в період з грудня 2022-го по жовтень 2023-го Ноєр відновлювався від перелому ноги. Цього сезону він провів 24 матчі, у яких пропустив 28 голів. 9 разів Мануелю вдалося відіграти на нуль.

У березні Бундестім проведе два товариських матчах у межах підготовки до домашнього Євро-2024. У суботу, 23 березня команда Юліана Нагельсманна зіграє з Францією, а у вівторок, 26 числа, зустрінеться з Нідерландами.