Вернер хоче залишитися в Тоттенгемі після завершення оренди

Джерело - Чемпіон.
Нападник РБ Лейпцига Тімо Вернер, який виступає за Тоттенгем на правах оренди, прийняв рішення щодо свого майбутнього.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Німецький футболіст щасливий у Лондоні та готовий залишитися в команді. "Шпори" визначаться з майбутнім форварда після завершення сезону.
У другій половині поточного сезону нападник у 9 матчах забив 2 голи та віддав 2 асисти. Сума викупу Вернера з Лейпцига складає 17 млн євро.
⚪️🇩🇪 Timo Werner, happy at Tottenham and open to stay at the club beyond this season… but no decision has been made yet.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2024
Spurs will take their time to decide on Werner and more situations ahead of next season.
↪️ Buy option clause: €17m. pic.twitter.com/IIWl3qBXGS
Для Тімо це друга спроба заграти в АПЛ. З 2020 по 2022 рік німець виступав у складі Челсі (89 матчів, 23 голи, 21 асист), з яким виграв Лігу чемпіонів (2020/21), але влітку 2022-го повернувся у Лейпциг.
Тоттенгем у 29 турі англійської Прем'єр-ліги поступився Фулгему (0:3). Наразі команда посідає 5 місце у турнірній таблиці чемпіонату з 53 очками в активі.