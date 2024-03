Вернер хоче залишитися в Тоттенгемі після завершення оренди

Нападник РБ Лейпцига Тімо Вернер, який виступає за Тоттенгем на правах оренди, прийняв рішення щодо свого майбутнього.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький футболіст щасливий у Лондоні та готовий залишитися в команді. "Шпори" визначаться з майбутнім форварда після завершення сезону.

У другій половині поточного сезону нападник у 9 матчах забив 2 голи та віддав 2 асисти. Сума викупу Вернера з Лейпцига складає 17 млн євро.

⚪️🇩🇪 Timo Werner, happy at Tottenham and open to stay at the club beyond this season… but no decision has been made yet.



Spurs will take their time to decide on Werner and more situations ahead of next season.



↪️ Buy option clause: €17m. pic.twitter.com/IIWl3qBXGS