Головне
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 19:46 229
Україна розучилася грати в бий-біжи
Сьогодні 14:46 1292
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів
Сьогодні 13:27 1386
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Сьогодні 11:22 2344
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
Сьогодні 07:11 1127
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Сьогодні 06:00 830
Ребров: "Врятували гру завдяки бажанню футболістів"
Сьогодні 01:06 1187
Лунін: "Поле було не в найкращому стані, але потрібно звертати увагу на свою гру"
Сьогодні 01:01 814
Яремчук: "Ми - команда!"
Сьогодні 00:49 915
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:35 8117
Прямі трансляції

Вернер хоче залишитися в Тоттенгемі після завершення оренди

Сьогодні 20:01 98 0
Вернер хоче залишитися в Тоттенгемі після завершення оренди
#РБ Лейпциг, #Тоттенгем, #Тімо Вернер

Джерело - Чемпіон.

Нападник РБ Лейпцига Тімо Вернер, який виступає за Тоттенгем на правах оренди, прийняв рішення щодо свого майбутнього.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький футболіст щасливий у Лондоні та готовий залишитися в команді. "Шпори" визначаться з майбутнім форварда після завершення сезону.

У другій половині поточного сезону нападник у 9 матчах забив 2 голи та віддав 2 асисти. Сума викупу Вернера з Лейпцига складає 17 млн євро.

Для Тімо це друга спроба заграти в АПЛ. З 2020 по 2022 рік німець виступав у складі Челсі (89 матчів, 23 голи, 21 асист), з яким виграв Лігу чемпіонів (2020/21), але влітку 2022-го повернувся у Лейпциг.

Тоттенгем у 29 турі англійської Прем'єр-ліги поступився Фулгему (0:3). Наразі команда посідає 5 місце у турнірній таблиці чемпіонату з 53 очками в активі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової 20787 2
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 49455 15
Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті 9729
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу 8117
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було 25231
Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 27662 1
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51300
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36128 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80989
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106568
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16275 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28995