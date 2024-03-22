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Тоттенгем визначиться з трансфером Вернера наприкінці сезону

Сьогодні 12:47 129 0
Тоттенгем визначиться з трансфером Вернера наприкінці сезону

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Тоттенгем визначиться з майбутнім нападника Тімо Вернера по завершенню сезону-2023/24.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

Німецький форвард став гравцем "шпор" у січні, коли перейшов на правах оренди з Лейпцига. Керівництво англійського клубу наразі не вирішило долю 28-річного футболіста. Остаточне рішення щодо трансферу приймуть наприкінці поточної кампанії.

За інформацією ЗМІ, орендна угода передбачає опцію викупу за 17 млн євро. У другій половині поточного сезону нападник у 9 матчах забив 2 голи та віддав 2 асисти.  

Для Вернера це друга спроба заграти в АПЛ. З 2020 по 2022 рік німець виступав у складі Челсі (89 матчів, 23 голи, 21 асист), з яким виграв Лігу чемпіонів (2020/21), але влітку 2022-го повернувся у Лейпциг за 20 млн євро.

Тоттенгем у 29 турі англійської Прем'єр-ліги поступився Фулгему (0:3). Наразі команда посідає 5 місце у турнірній таблиці чемпіонату з 53 очками в активі.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Шахтар готовий судитися з лондонським клубом, якщо Тоттенгем не виплатить фінансову компенсацію за ексгравця "гірників".

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