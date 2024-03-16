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Брентфорд з Ярмолюком поступився Бернлі, Тоттенгем зазнав поразки від Фулгема: результати матчів АПЛ

Сьогодні 21:47 300 0
Брентфорд з Ярмолюком поступився Бернлі, Тоттенгем зазнав поразки від Фулгема: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Брентфорд, #Лутон, #Тоттенгем, #Фулгем, #Ноттінгем Форест, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

У 29 турі англійської Прем'єр-ліги відбулося 3 матчі.

Брентфорд, за який виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, зазнав поразки від Бернлі. Ярмолюк вийшов на поле на 59-й хвилині гри, результативними діями не відзначився. Для українця цей матч став 21-м у нинішньому сезоні.

Чемпіонат Англії - АПЛ
29 тур, 16 березня

Бернлі - Брентфорд 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Ларсен (пен), 2:0 - 62 Фофана, 2:1 - 83 Аєр

Лутон - Ноттінгем 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Вуд, 1:1 - 89 Беррі

Фулгем - Тоттенгем 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Муніз, 2:0 - 49 Лукич, 3:0 - 61 Муніз

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний у матчі проти Лутона встановив новий рекорд АПЛ.

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