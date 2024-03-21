Джерело - uefa.com.
Збірна Боснії і Герцеговини з футболу повинна використати свій шанс у півфіналі кваліфікації Євро-2024 проти національної команди України.
Про це повідомив капітан боснійців Едін Джеко.
"Це наш шанс. На мою думку, ми не провели хорошу кваліфікацію. Якщо так подивитися, можна сказати, що Україна — фаворит.
Але ці матчі плей-оф відрізняються від кваліфікації. Тож я вірю, що шанси обох команд — 50 на 50. Зрештою, все залежить від нас, наскільки ми віддаватимемося на полі та як сильно справді цього прагнемо", - відзначив Джеко.
Протягом основної частини відбору Джеко відзначився за боснійців одним голом і двома результативними передачами.
Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти проти Боснії. У заявку команди потрапило 23 гравці.
Матч відбудеться в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 21:45 за київським часом.
В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.