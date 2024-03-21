Збірна Боснії і Герцеговини з футболу повинна використати свій шанс у півфіналі кваліфікації Євро-2024 проти національної команди України.

Про це повідомив капітан боснійців Едін Джеко.

"Це наш шанс. На мою думку, ми не провели хорошу кваліфікацію. Якщо так подивитися, можна сказати, що Україна — фаворит.

Але ці матчі плей-оф відрізняються від кваліфікації. Тож я вірю, що шанси обох команд — 50 на 50. Зрештою, все залежить від нас, наскільки ми віддаватимемося на полі та як сильно справді цього прагнемо", - відзначив Джеко.