Головне
Відіб'ємо бажання базікати про наші справи: 5 інтриг матчу Боснія — Україна
Сьогодні 12:08 379
Україна розкриє таємницю Боснії, а греки вразять казахів: суперекспрес на кваліфікацію Євро-2024 з коефіцієнтом 6,75
Сьогодні 14:12 131
Коноплянка вирішив завершити кар'єру — джерело
Сьогодні 13:20 254
Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну
Сьогодні 13:15 2547 2
Стало відомо, чи включив Ребров Циганкова в заявку збірної України на матч з Боснією
Сьогодні 09:40 850
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 09:15 622
Чемпіон ставить на Україну
Сьогодні 06:30 360
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 06:03 4438
Став відомий календар матчів збірної України з футболу на Олімпіаді
Вчора 22:44 581
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх
Вчора 21:45 17841
Прямі трансляції

Джеко: Шанси обох команд — 50 на 50

Сьогодні 13:34 142 0
Джеко: Шанси обох команд — 50 на 50
#Боснія і Герцеговина, #Жіноча збірна України з футболу, #Едін Джеко

Джерело - uefa.com.

Збірна Боснії і Герцеговини з футболу повинна використати свій шанс у півфіналі кваліфікації Євро-2024 проти національної команди України.

Про це повідомив капітан боснійців Едін Джеко.

"Це наш шанс. На мою думку, ми не провели хорошу кваліфікацію. Якщо так подивитися, можна сказати, що Україна — фаворит.

Але ці матчі плей-оф відрізняються від кваліфікації. Тож я вірю, що шанси обох команд — 50 на 50. Зрештою, все залежить від нас, наскільки ми віддаватимемося на полі та як сильно справді цього прагнемо", - відзначив Джеко.

Протягом основної частини відбору Джеко відзначився за боснійців одним голом і двома результативними передачами. 

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти проти Боснії. У заявку команди потрапило 23 гравці.

Матч відбудеться в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 21:45 за київським часом.

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Коментарі ()
Популярне зараз
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 4438
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" 24046
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця 2678
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця 2091
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх 17841
Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну 2547 2
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360973 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11388
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37625
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165782 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51237
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10755 2