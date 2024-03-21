Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024

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Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація Півфінал, шлях B 21 березня, 2024 рік. 21:45 Збірна Боснії - збірна України Белино полє (Зениця, Боснія) Головний арбітр - Фелікс Цваєр (Німеччина)

Збірна України зіграє з Боснією та Герцеговиною у відборі до фінальної частини чемпіонату Європи. Матч відбудеться на стадіоні "Белино полє" в Зениці. Початок — о 21:45, 21 березня.

Боснія і Герцеговина

"Золоті лілії" давно не вражають. Балканці посіли лише 5 сходинку у відбірковій групі J. Красномовним показником невеликих успіхів Боснії є той факт, що вище цієї команди до локального фінішу прийшли такі збірні, як Ісландія та Люксембург. У 10 зіграних матчах "дракони" взяли тільки 3 перемоги, а 2 з них припали на аутсайдера секстету Ліхтенштейн, який посів останню позицію й не зміг набрати жодного балу. Поборотися за вихід у фінальну частину Євро-2024 Боснія може завдяки перемозі у своєму квартеті в Лізі націй.

Боснія радує вболівальників перемогами нечасто. Команда сербського наставника Саво Милошевича виграла лише 1 з попередніх 5 матчів (4 поразки). Сам тренер працює з "ліліями" з кінця вересня минулого року.

Перед матчем з Україною господарі втратили важливого захисника. Не допоможе своїй команді 22-річний центрбек Базеля Адріан Леон Баришич. Йому на зміну Милошевич викликав 30-річного футболіста Ракува Аднана Ковачевича. Й хоча останній, на відміну від колеги, провів за національну збірну 12 матчів (в Баришича 4 гри), гравець швейцарського клубу вважається виконавцем з вищим рівнем майстерності.

Україна

"Синьо-жовті" не змогли пробитися в фінальну частину турніру через основну сітку відбору. У квінтеті С Україна посіла третю сходинку — позаду Англії та Італії, причому з чинним чемпіоном континенту наша команда набрала однакову кількість очок та поступилася лише за додатковими показниками. Вибороти місце в фінальній частині першості Європи Україна отримала право внаслідок другого місця у квартеті Ліги націй.

Останній матч наша команда провела саме у кваліфікації Євро-2024. В останньому турі відбору "синьо-жовті" поділили залікові бали з Італією в Леверкузені. В 5 попередніх іграх Україна взяла 3 перемоги, а також по разу зіграла внічию й програла.

Наставник головної команди країни Сергій Ребров має відчутний головний біль з приводу кадрової ситуації. Ми змушені зіграти без півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка та хавбека Динамо Андрія Ярмоленка. Також травмований захисник Дніпра Олександр Сваток. Можливо, не зможе вийти на поле й гравець каталонської Жирони Віктор Циганков.

Турнірна сітка

Історія зустрічей

Раніше шляхи Боснії та України перетнулися у відборі до Чемпіонату світу-2022. На своєму полі "синьо-жовті" з балканцями не впоралися — нічия 1:1. А от на виїзді здобули перемогу 2:0.

Пряма мова

Саво Милошевич (головний тренер збірної Боснії): "Читав дещо з того, що писали їхні ЗМІ. Мені здається, що вони нас трохи недооцінюють. Я радий цьому. Не люблю відповідати в ЗМІ, ми будемо відповідати на полі...

Ситуація в Україні така, якою є. Я вважаю, що нам слід постаратися зосередитись лише на тому, що відбуватиметься на полі. Ситуація та проблеми в Україні – це їхні проблеми.

Я не думаю, що Україна набагато краща за нас за індивідуальними якостями. Багато речей вирішуються командою за допомогою тактики."

Сергій Ребров (головний тренер збірної України): "Я впевнений у хлопцях, впевнений, що вони підготуються до цього матчу. Як я вже казав, важливо дивитись на себе.

Звичайно, ми дамо хлопцям всю інформацію про суперника, але насамперед важливо серйозно підготуватись самим. Вірю в те, що команді під силу перемогти."

Викликані футболісти

Україна

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал)

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі - Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - Шахтар), Вталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко (Полісся)

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва - Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва - Динамо), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерлоо), Руслан Маліновський (Дженоа), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва - Дніпро-1)

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Данило Сікан (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо)

Боснія

Воротарі: Ібрагім Шехич (Аль-Халідж, Саудівська Аравія), Нікола Василь (Санкт-Паулі, Німеччина), Кенан Пирич (АЕК, Кіпр)

Захисники: Амар Дедич (Зальцбург, Австрія), Юсуф Газібегович (Штурм, Австрія), Ельдар Чивич (Ференцварош, Угорщина), Сеад Колашинац (Аталанта, Італія), Анель Ахмедходжич (Шеффілд Юнайтед, Англія), Аднан Ковачевич (Ракув, Польща), Денніс Гаджикадунич (Гамбург, Німеччина), Ренато Гойкович (Оренбург, Росія), Ніхад Муякич (Анкарагюджю, Туреччина)

Півзахисники: Раде Крунич (Фенербахче, Туреччина), Гойко Цімірот (Аль-Фейха, Саудівська Аравія), Іван Башич (Оренбург, Росія), Беньямін Тахирович (Аякс, Нідерланди), Міралем П'янич (Аль-Шарджа, ОАЕ), Денис Гусейнбашич (Кельн, Німеччина), Харіс Гайрадинович (Касимпаша, Туреччина), Амар Рахманович (Крилья Совєтов, Росія)

Нападники: Един Джеко (Фенербахче, Туреччина), Ермедин Демирович (Аугсбург, Німеччина), Гарис Табакович, Смаїл Превляк (обидва — Герта, Німеччина), Неманья Бильбія (Зриньски, Боснія та Герцеговина), Саїд Гамулич (Локомотив, Росія), Дал Варешанович (Різеспор, Туреччина)

Орієнтовні склади

Боснія: Пирич — Дедич, Гойкович, Колашинац, Хаджикадунич — Рахманович, П'янич, Крунич, Цимирот, Хайрадинович — Джеко

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук — Зубков, Зінченко, Судаков, Мудрик — Довбик

Цифри й факти

Фелікс Цваєр уже працював на матчах за участю українських команд. Німець був суддею у львівській грі між Україною та Боснією і Герцеговиною в груповому раунді кваліфікації ЧС-2022 (1:1). У 2012 герр Цваєр працював на товариському матчі між збірними Австрії та України. Тоді "синьо-жовті" поступилися в гостях 2:3. У 2019 він обслуговував зустріч Шахтаря й італійської Аталанти (0:3) у груповому раунді Ліги чемпіонів, а у 2022 першу гру раунду плей-оф кваліфікації ЛЧ Динамо — Бенфіка (0:2);

У першій зустрічі в історії команд єдиний гол у складі збірної України забив Ярмоленко, у другому матчі в складі нашої команди відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик;

В другому матчі вирішувалася доля нашої команди, яку влаштовувала тільки перемога за умови поразки Фінляндії в паралельній зустрічі, тоді обидва сценарії стали реальністю;

Жоден з останніх 12 домашніх матчів Боснії і Герцеговини не завершився внічию (+6=0-6);

Боснія має 9-матчеву безкомпромісну серію у кваліфікації Євро (3 перемоги та 6 поразок);

У попередніх 27 матчах у відборі Євро Україна поступилася лише 4 рази — Італії, Англії та двічі Іспанії.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO на каналі "Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також пряма трансляція буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Коментувати матч будуть Сергій Лук'яненко та Роберто Моралес.

Радіо Промінь вестиме аудіотрансляцію.

Прогноз букмекерів

Перемога Боснії - 3,85;

Нічия - 3,50;

Перемога України - 2,09.

Прогноз Чемпіона

Перемога України — 2:1.