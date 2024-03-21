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Стало відомо, чи включив Ребров Циганкова в заявку збірної України на матч з Боснією

Сьогодні 09:40 201 0
Стало відомо, чи включив Ребров Циганкова в заявку збірної України на матч з Боснією
#Боснія і Герцеговина, #Сергій Ребров, #Жіноча збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти в півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти команди Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє УАФ.

Заявка збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 15. Валерій Бондар, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Володимир Бражко, 17. Олександр Зінченко, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Поза заявкою на гру залишилися: Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок та Віктор Циганков.

Матч відбудеться в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 20:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом).

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

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