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Відомий інсайдер спростував можливе продовження контракту Варана з МЮ

Сьогодні 09:01 105 0
Відомий інсайдер спростував можливе продовження контракту Варана з МЮ
#Манчестер Юнайтед, #Рафаель Варан

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан не отримував пропозицію щодо продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Французький центрбек, угода якого завершується цього літа, не веде переговори з манкуніанцями.

Раніше повідомлялося, що новий власник МЮ Джим Реткліфф має намір влаштувати масштабну чистку складу. Серед кандидатів на відхід з клубу зазначався Варан.

Нагадаємо, що Рафаель приєднався до Манчестер Юнайтед улітку 2021 року за 40 млн євро. У нинішньому сезоні француз провів за манкуніанців 28 матчів і забив 1 гол.

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