Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан не отримував пропозицію щодо продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Французький центрбек, угода якого завершується цього літа, не веде переговори з манкуніанцями.

🚨🔴 No confirmation on reports about new contract proposal from Man United to Rapha Varane based on appearances.



Understand Man Utd have currently not sent any new deal proposal to Varane, no negotiations taking place yet.



Current deal expires in three months. pic.twitter.com/pODUb0XnC8