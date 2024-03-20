Джерело - Чемпіон.
Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан не отримував пропозицію щодо продовження контракту.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Французький центрбек, угода якого завершується цього літа, не веде переговори з манкуніанцями.
🚨🔴 No confirmation on reports about new contract proposal from Man United to Rapha Varane based on appearances.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2024
Understand Man Utd have currently not sent any new deal proposal to Varane, no negotiations taking place yet.
Current deal expires in three months. pic.twitter.com/pODUb0XnC8
Раніше повідомлялося, що новий власник МЮ Джим Реткліфф має намір влаштувати масштабну чистку складу. Серед кандидатів на відхід з клубу зазначався Варан.
Нагадаємо, що Рафаель приєднався до Манчестер Юнайтед улітку 2021 року за 40 млн євро. У нинішньому сезоні француз провів за манкуніанців 28 матчів і забив 1 гол.