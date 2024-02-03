У ФІФА запропонували алгоритми для визначення цін на гравців

Президент FIFA Джанні Інфантіно запропонував використовувати алгоритм для визначення ціни на гравців.

Про це повідомляє The Telegraph.

Інфантіно хоче використовувати алгоритм для визначення трансферної вартості футболістів. Він вважає, що це допоможе підвищити прозорість системи трансферів. Але як саме буде розраховуватися вартість гравця, поки невідомо.

Нагадаємо, ФІФА опублікувала звіт трансферного ринку. Європейські клуби здійснили рекордну кількість трансферів – 74 836, з яких майже 52 тисячі - між аматорськими клубами.

Раніше Інфантіно привітав Шевченка з обранням президентом УАФ.