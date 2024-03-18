Одноклубник Трубіна публічно висловив невдоволення своєю роллю в Бенфіці

Джерело - De Telegraaf.
Півзахисник Бенфіки Оркун Кокчу незадоволений своїм становищем у лісабонському клубі.
Про це одноклубник Анатолія Трубіна розповів в інтерв’ю De Telegraaf.
"Я обрав Бенфіку, бо думав, що це найкращий варіант для розвитку моєї кар’єри... Але від самого початку я не почуваюся важливим тут. Можливо, раніше я був надто скромним щодо ролі, яку мені відвели. Моє положення в Бенфіці - це не те, чого я очікував.
Рогер Шмідт сказав мені, що в мене буде роль, подібна до тієї, яку я відігравав у Феєноорді, де я завжди міг підключатися до атак... Але цього не відбувається", - сказав Кокчу.
Турецький півзахисник перейшов з Феєноорда в Бенфіку влітку 2023 року за 30 мільйонів євро. Попри сподівання, що Кокчу замінить Енцо Фернандеса, він не став основним гравцем "орлів". Цього сезону 23-річний хавбек взяв участь у 34 матчах в усіх турнірах, здебільшого з’являючись на заміну.