Одноклубник Трубіна публічно висловив невдоволення своєю роллю в Бенфіці

Півзахисник Бенфіки Оркун Кокчу незадоволений своїм становищем у лісабонському клубі.

Про це одноклубник Анатолія Трубіна розповів в інтерв’ю De Telegraaf.

"Я обрав Бенфіку, бо думав, що це найкращий варіант для розвитку моєї кар’єри... Але від самого початку я не почуваюся важливим тут. Можливо, раніше я був надто скромним щодо ролі, яку мені відвели. Моє положення в Бенфіці - це не те, чого я очікував.

Рогер Шмідт сказав мені, що в мене буде роль, подібна до тієї, яку я відігравав у Феєноорді, де я завжди міг підключатися до атак... Але цього не відбувається", - сказав Кокчу.