Хорватський фахівець Ігор Тудор прибув до Італії, щоб підписати контракт із Лаціо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з тренером буде розрахована до червня 2025 року, з можливістю продовження ще на сезон.

