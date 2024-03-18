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Тудор прибув до Італії для підписання контракту з Лаціо

Сьогодні 12:40 110 0
Тудор прибув до Італії для підписання контракту з Лаціо
Фото: Getty Images
#Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ігор Тудор

Джерело - Чемпіон.

Хорватський фахівець Ігор Тудор прибув до Італії, щоб підписати контракт із Лаціо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з тренером буде розрахована до червня 2025 року, з можливістю продовження ще на сезон.

45-річний тренер з восени минулого року покинув Марсель, з яким посів третє місце в Лізі 1 в сезоні-2022/23. Також він працював з італійськими Удінезе та Вероною, турецьким Галатасараєм і хорватським Хайдуком.

Напередодні головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі залишив свою посаду.  В останньому матчі під керівництвом італійського наставника Лаціо поступився Удінезе (1:2).Тимчасово команду очолив його асистент Джованні Мартуссіелло.

Раніше ЗМІ назвали претендентів на посаду головного тренера Лаціо.

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