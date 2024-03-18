Джерело - Чемпіон.

Хорватський фахівець Ігор Тудор прибув до Італії, щоб підписати контракт із Лаціо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з тренером буде розрахована до червня 2025 року, з можливістю продовження ще на сезон.

⚪️🔵🦅 Igor Tudor, in Italy today in order to sign the contract as new Lazio manager until June 2025 with option for further season. pic.twitter.com/5XNbdLUepj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2024

45-річний тренер з восени минулого року покинув Марсель, з яким посів третє місце в Лізі 1 в сезоні-2022/23. Також він працював з італійськими Удінезе та Вероною, турецьким Галатасараєм і хорватським Хайдуком.

Напередодні головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі залишив свою посаду. В останньому матчі під керівництвом італійського наставника Лаціо поступився Удінезе (1:2).Тимчасово команду очолив його асистент Джованні Мартуссіелло.

Раніше ЗМІ назвали претендентів на посаду головного тренера Лаціо.