Головне
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса
Вчора 23:34 10309 2
Лаціо оголосив про відставку Саррі
Сьогодні 12:21 187
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:07 34824
Атлетико прийме Інтер, Боруссія Дортмунд - ПСВ: розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:12 360
Визначились чергові чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:01 626
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:54 11640
Барселона перемогла Наполі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:21 658
Прометей поступився Бургу та вилетів з Єврокубку
Вчора 22:56 399 1
Любенович: Усе правильно робили, але трохи не вистачило, щоб забити
Вчора 21:38 379
Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17)
Вчора 21:20 9155
Прямі трансляції

Лаціо оголосив про відставку Саррі

Сьогодні 12:21 187 0
Лаціо оголосив про відставку Саррі
#Лаціо, #Мауріціо Саррі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі залишив свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

Тимчасово команду очолить Джованні Мартуссіелло, який був асистентом Саррі.

В останньому матчі під керівництвом італійського наставника Лаціо поступився Удінезе (1:2).

Саррі працював у Лаціо з червня 2021 року. Минулого сезону екстренер Емполі, Наполі, Челсі і Ювентуса привів римську команду до другого місця в чемпіонаті Італії.

Зазначимо, що італійський наставник не раз у цьому сезоні висловлював своє невдоволення трансферною політикою клубу.

Раніше ЗМІ назвали претендентів на посаду головного тренера Лаціо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми 28956 2
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 16517
Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17) Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17) 9155
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів 11640
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34824
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса 10309 2
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60337
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11193
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29895
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19773 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92318
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47081 1