Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі залишив свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

Тимчасово команду очолить Джованні Мартуссіелло, який був асистентом Саррі.

Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni, guida tecnica affidata a Giovanni Martusciello



✍️ https://t.co/APq6m0uyLG pic.twitter.com/5T32DS00uy — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 13, 2024

В останньому матчі під керівництвом італійського наставника Лаціо поступився Удінезе (1:2).

Саррі працював у Лаціо з червня 2021 року. Минулого сезону екстренер Емполі, Наполі, Челсі і Ювентуса привів римську команду до другого місця в чемпіонаті Італії.

Зазначимо, що італійський наставник не раз у цьому сезоні висловлював своє невдоволення трансферною політикою клубу.

Раніше ЗМІ назвали претендентів на посаду головного тренера Лаціо.