ЗМІ назвали претендентів на посаду головного тренера Лаціо

Джерело - Sky Sport Italia.

Новим головним тренером Лаціо можу бути один з трьох ексгравців Лаціо.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Це Томмазо Роккі, Мирослав Клозе і Крістіан Броккі. Також претендентом на посаду є Ігор Тудор.

У Роккі поки що немає жодного досвіду самостійно тренерської роботи, за плечима у Клозе - тільки дев'ять місяців роботи з австрійським Райндорф Альтах.

Раніше повідомлялося, що головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі подав у відставку. Поки що не відомо, чи прийняло керівництво Лаціо відставку Саррі.