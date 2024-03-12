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ЗМІ назвали претендентів на посаду головного тренера Лаціо

Сьогодні 19:29 111 0
ЗМІ назвали претендентів на посаду головного тренера Лаціо
#Лаціо, #Мауріціо Саррі

Джерело - Sky Sport Italia.

Новим головним тренером Лаціо можу бути один з трьох ексгравців Лаціо.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Це Томмазо Роккі, Мирослав Клозе і Крістіан Броккі. Також претендентом на посаду є Ігор Тудор.

У Роккі поки що немає жодного досвіду самостійно тренерської роботи, за плечима у Клозе - тільки дев'ять місяців роботи з австрійським Райндорф Альтах.

Раніше повідомлялося, що головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі подав у відставку. Поки що не відомо, чи прийняло керівництво Лаціо відставку Саррі. 

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