Стало відомо, хто розсудить матч Шахтаря з Динамо у 26 турі УПЛ

Комітети Української асоціації футболу визначились з бригадами арбітрів, які будуть працювати на матчах 26-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, центральний матч між Шахтарем та Динамо розсудить Віталій Романов. Відповідальним за роботу VAR у цьому поєдинку буде Микола Балакін.

Цікаво, що цей суддя працював цього сезону на трьох матчах Шахтаря і в жодному з них донецький клуб не здобув перемоги.

Романов судив поєдинки донецького клубу проти Олександрії (3:4), Полісся (0:1) та Карпат (0:0).

Матчі 26-го туру заплановано з 25 по 27 квітня включно. Поєдинок Шахтаря та Динамо відбудеться у неділю, 27 квітня, початок о 18:00.

З арбітрами, які розсудять інші поєдинки туру, можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, Динамо за 5 турів до фінішу випереджає Олександрію на шість очок і Шахтар – на десять. Навіть перемога залишає "гірникам" лише мінімальні шанси на чемпіонство, а поразка остаточно позбавить їх титулу.

Раніше виконком УАФ визначив базову дату початку нового сезону чемпіонату України та вирішив долю матчу за Суперкубок.