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Джадд Трамп висловився про рівень гравців із Китаю

Руслан Травкін — 23 квітня 2025, 15:16
Джадд Трамп висловився про рівень гравців із Китаю
Джадд Трамп
Instagram

Лідер світового рейтингу снукеристів Джадд Трамп підтвердив, що гравці з Китаю стають все сильніше. Він вважає, що британцям потрібно покращити свою гру, щоб конкурувати з наступним поколінням талантів із Далекого Сходу.

Його слова наводить Dailyrecord.co.uk.

"Я думаю, що стандарти тільки покращуються, і я думаю, що ви вже бачите це цього тижня з деякими китайськими гравцями. Вони штовхають один одного на наступний рівень.

Я думаю, це тривожні часи для решти гравців. Якщо вони збережуть таку трудову етику та "голод", яких, можливо, більше немає у деяких представників молодшого покоління.

Все буде залежати від мене та таких гравців, як Марк Селбі та кількох інших, щоб тримати їх позаду", – сказав Трамп.

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Цього року в основну сітку World Snooker Championship відібралися 10 снукеристів із Китаю. У першому раунді 21-річний Лей Пейвань сенсаційно здобув перемогу над чинним чемпіоном Кареном Вілсоном. 

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