Джадд Трамп висловився про рівень гравців із Китаю

Лідер світового рейтингу снукеристів Джадд Трамп підтвердив, що гравці з Китаю стають все сильніше. Він вважає, що британцям потрібно покращити свою гру, щоб конкурувати з наступним поколінням талантів із Далекого Сходу.

Його слова наводить Dailyrecord.co.uk.

"Я думаю, що стандарти тільки покращуються, і я думаю, що ви вже бачите це цього тижня з деякими китайськими гравцями. Вони штовхають один одного на наступний рівень.

Я думаю, це тривожні часи для решти гравців. Якщо вони збережуть таку трудову етику та "голод", яких, можливо, більше немає у деяких представників молодшого покоління.

Все буде залежати від мене та таких гравців, як Марк Селбі та кількох інших, щоб тримати їх позаду", – сказав Трамп.