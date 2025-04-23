Джадд Трамп висловився про рівень гравців із Китаю
Лідер світового рейтингу снукеристів Джадд Трамп підтвердив, що гравці з Китаю стають все сильніше. Він вважає, що британцям потрібно покращити свою гру, щоб конкурувати з наступним поколінням талантів із Далекого Сходу.
Його слова наводить Dailyrecord.co.uk.
"Я думаю, що стандарти тільки покращуються, і я думаю, що ви вже бачите це цього тижня з деякими китайськими гравцями. Вони штовхають один одного на наступний рівень.
Я думаю, це тривожні часи для решти гравців. Якщо вони збережуть таку трудову етику та "голод", яких, можливо, більше немає у деяких представників молодшого покоління.
Все буде залежати від мене та таких гравців, як Марк Селбі та кількох інших, щоб тримати їх позаду", – сказав Трамп.
Цього року в основну сітку World Snooker Championship відібралися 10 снукеристів із Китаю. У першому раунді 21-річний Лей Пейвань сенсаційно здобув перемогу над чинним чемпіоном Кареном Вілсоном.