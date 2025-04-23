Наполі на місяць втратив важливого гравця

Вінгер Наполі Давід Нерес пропустить приблизно місяць через травму.

Про це повідомляє Football Italia.

За їхньою інформацією, у Нереса діагностовано дистрактивне пошкодження литкового м’яза лівої ноги. 28-річний бразилець точно пропустить найближчі три матчі Наполі в Серії А проти Торіно, Лечче та Дженоа.

Очікується, що він встигне відновитися до останніх двох матчів чемпіонату Італії проти Парми та Кальярі. Проте не виключено, що у поточному сезоні вінгер більше не зіграє.

Це друга травма Нереса у поточному сезоні. В лютому-березні він пропустив більше ніж місяць через пошкодження стегна.

У поточному сезоні на рахунку колишнього гравця Шахтаря 2 голи та 6 асистів у 25 матчах за Наполі в усіх турнірах.