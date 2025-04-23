Фігу: Роналду міг би стати основним на ЧС-2026

Легендарний півзахисник Луїш Фігу вважає, що форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду зможе бути корисним для збірної Португалії на чемпіонаті світу 2026 року в США.

Володаря Золотого м’яча 2000 року цитує Goal.com.

"Він міг би стати основним гравцем на чемпіонаті світу. Кріштіану є прикладом для всього світу з точки зору доступності, професіоналізму, таланту. І він завжди буде забивати голи, я думаю, навіть у 40, навіть у 42, він завжди буде забивати голи. Для нас, португальців, будемо сподіватися, що вони завжди будуть вирішальними", – заявив Фігу.

Нагадаємо, на момент проведення чемпіонату світу 2026 року Роналду буде 41 рік. Для Кріштіану цей мундіаль може стати шостим у кар’єрі.

Раніше Роналду посів третє місце в рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів у історії.