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Спортивний директор Інтера: Лаутаро підпише новий контракт з клубом

Сьогодні 00:57 100 0
Спортивний директор Інтера: Лаутаро підпише новий контракт з клубом
#Інтер, #Лаутаро Мартінес, #Беппе Маротта

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це розповів спортивний директор "нерадзуррі" Беппе Маротта.

"Ми точно укладемо нову угоду з Лаутаро Мартінесом до кінця сезону. Стосунки з ним і його агентом фантастичні, і ми бачимо тільки один шлях: Лаутаро підпише новий контракт тут, в Інтері", - сказав Маротта.

Раніше повідомлялося, що аргентинський форвард хоче залишитися в Інтері.

Нагадаємо, Лаутаро Мартінес перейшов до міланського клубу з Расінгу в липні 2018-го за 23 мільйони євро. Разом з яким виграв чемпіонат Італії (2020/21), Кубок країни (2021/22, 2022/23) та Суперкубок (2021/22, 2022/23).

У нинішньому сезоні аргентинець забив 26 голів та віддав 5 результативних передач у 37 матчах за клуб.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зацікавлений у трансфері Лаутаро Мартінеса, який повинний стати заміною для Кіліана Мбаппе.

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