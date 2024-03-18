Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це розповів спортивний директор "нерадзуррі" Беппе Маротта.

"Ми точно укладемо нову угоду з Лаутаро Мартінесом до кінця сезону. Стосунки з ним і його агентом фантастичні, і ми бачимо тільки один шлях: Лаутаро підпише новий контракт тут, в Інтері", - сказав Маротта.

🚨⚫️🔵 Inter CEO Marotta: “We will get Lautaro Martínez new deal done by the end of the season for sure”.



“The relationship with him and his agent is fantastic and we only see one way: Lautaro will sign new contract here at Inter”. pic.twitter.com/COVjAsl1fD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2024

Раніше повідомлялося, що аргентинський форвард хоче залишитися в Інтері.

Нагадаємо, Лаутаро Мартінес перейшов до міланського клубу з Расінгу в липні 2018-го за 23 мільйони євро. Разом з яким виграв чемпіонат Італії (2020/21), Кубок країни (2021/22, 2022/23) та Суперкубок (2021/22, 2022/23).

У нинішньому сезоні аргентинець забив 26 голів та віддав 5 результативних передач у 37 матчах за клуб.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зацікавлений у трансфері Лаутаро Мартінеса, який повинний стати заміною для Кіліана Мбаппе.