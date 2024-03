Нападник Інтера Лаутаро Мартінес близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це розповів спортивний директор "нерадзуррі" Беппе Маротта.

🚨⚫️🔵 Inter CEO Marotta: “We will get Lautaro Martínez new deal done by the end of the season for sure”.



“The relationship with him and his agent is fantastic and we only see one way: Lautaro will sign new contract here at Inter”. pic.twitter.com/COVjAsl1fD