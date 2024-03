Інтер хоче продовжити контракт з Лаутаро

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес близький до підписання нового контракту з міланським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво "нерадзуррі" відновило переговори з агентами гравця. Наразі сторони обговорюють заробітну плату футболіста. За інформацією джерела, робота над угодою триватиме ще кілька тижнів.

Сам форвард хоче залишитися в Інтері.

