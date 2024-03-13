Інтер хоче продовжити контракт з Лаутаро

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес близький до підписання нового контракту з міланським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво "нерадзуррі" відновило переговори з агентами гравця. Наразі сторони обговорюють заробітну плату футболіста. За інформацією джерела, робота над угодою триватиме ще кілька тижнів.

Сам форвард хоче залишитися в Інтері.

⚫️🔵🇦🇷 Inter directors had meeting in Madrid with Lautaro Martínez’s agent to discuss new deal details.



Negotiations over salary proceeding as Lautaro wants to stay; working on key details with more discussions to follow in the next weeks. pic.twitter.com/24vLve1M93 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2024

Нагадаємо, нападник перейшов до міланського клубу з Расінгу в липні 2018-го за 23 мільйони євро. Разом з яким виграв чемпіонат Італії (2020/21), кубок країни (2021/22, 2022/23) та суперкубок (2021/22, 2022/23). У поточному сезоні він забив 26 голів та віддав 2 результативні передачі в 35 матчах за клуб.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зацікавлений у трансфері Лаутаро Мартінеса, який повинний стати заміною для Кіліана Мбаппе.